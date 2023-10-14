Amerikalı çağdaş sanatçı Alex Gross'tan Atatürk portresi

Günümüz pop kültürüne göndermede bulunduğu yağlı boya tablolarıyla tanınan Amerikalı sanatçı Alex Gross'un Atatürk'ü resmettiği tablo gündem oldu.

Amerikalı çağdaş sanatçı Alex Gross'tan Atatürk portresi

ABD asıllı çağdaş sanatçı Alex Gross yaptığı renkli yağlı boya tablolarla tanınıyor. 55 yaşındaki sanatçı iki ay önce İstanbul'a geldiğinde yeni portresiyle ilgili müjdeyi ilk kez NTV'ye vermişti.

Gross, İzmirli bir Türk koleksiyonerin isteği üzerine bir portresi çizdiğini söylemişti. Sanatçı "Bir Atatürk portresi hazırlıyorum. Türkiye'deki arkadaşlarım onun ne kadar önemli biri olduğunu, Türk halkı ve ülkesi için neler yaptığını anlattı. Ona hayran oldum" dedi.

O portre nihayet tamamlandı.

Amerikalı çağdaş sanatçı Alex Gross'tan Atatürk portresi - 1

Sanatçı, portresinde Atatürk'ü kompozisyonunun odağına alarak, onun kişiliğinin ve liderliğinin derinliklerine dokunmaya çalıştığını ifade etti.

Amerikalı çağdaş sanatçı Alex Gross'tan Atatürk portresi - 2

Atatürk’ün farklı dönemlerinden portrelerini kendine özgü üslubu, hayal gücü ve kurgu yeteneği ile resmeden Gross, sosyal medya hesabından Atatürk portresine dair hislerini paylaştı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...