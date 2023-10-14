Amerikalı çağdaş sanatçı Alex Gross'tan Atatürk portresi

ABD asıllı çağdaş sanatçı Alex Gross yaptığı renkli yağlı boya tablolarla tanınıyor. 55 yaşındaki sanatçı iki ay önce İstanbul'a geldiğinde yeni portresiyle ilgili müjdeyi ilk kez NTV'ye vermişti.

Gross, İzmirli bir Türk koleksiyonerin isteği üzerine bir Atatürk portresi çizdiğini söylemişti. Sanatçı "Bir Atatürk portresi hazırlıyorum. Türkiye'deki arkadaşlarım onun ne kadar önemli biri olduğunu, Türk halkı ve ülkesi için neler yaptığını anlattı. Ona hayran oldum" dedi.

O portre nihayet tamamlandı.

