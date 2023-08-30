Anadolu’nun en büyük boya bezemeli çanak, çömlek koleksiyonu Oluz Höyük'te bulundu

Amasya’daki Oluz Höyük’te 17 yıldır arkeolojik kazılar sürdürülüyor. 2 binden fazla sayıda Demir Çağı'na tarihlenen boya bezemeli çanak, çömlek parçası bulundu. Benzerlerine rastlanmayan aslan figürlü çömlek parçalarının da yer aldığı koleksiyonun Anadolu’nun en büyük boya bezemeli çanak, çömlek koleksiyonu olduğu değerlendiriliyor.



OLUZ HÖYÜK ASLANLARININ BENZERİ YOK

Pers dönemine ait ateş tapınağında üzerinde aslan figürlerinin de olduğu iri çanak, çömlek parçalarının bulunmasının ardından bunların kazı evinde incelemeye alındığını belirten kazı başkanı İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Oluz Höyük aslanlarının benzeri yok. 17 yıllık kazılarda bulunan 2 binin üzerinde boya bezemeli çanak, çömlek parçası Anadolu Demir Çağı ve çanak çömlekçiliği açısından çok değerli. Zannediyorum bu da bugüne kadar hiçbir kazıda ele geçmiş değil” diye konuştu.