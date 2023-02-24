Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkan tarihi eserler müzeye teslim edildi

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, kilisenin enkazından çıkan ve tarihi değeri bulunan 4 ikona, bez ikona, 2 kupa ve kaseyi korunması amacıyla müzeye getirdi.

Tarihi eserleri yetkililere teslim eden Hurigil, gazetecilere, depremlerde Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin de yıkıldığını söyledi.



Hurigil, kilisenin bütün envanterini daha önceden Hatay Arkeoloji Müzesi'ne tescil ettirdiklerini aktararak, "Bu tescil ettirdiğimiz kıymetli tarihi eserlerin bir nüshası müze müdürlüğünde bir nüshası da biz de duruyordu. Sadece şu anda bizim çıkartabildiğimiz 4 ikona, bir büyük bez ikona ve 2 kupa, bir de kaseden ibaret. Maalesef diğer eserler enkazın altında kaldı. Onları koruma amaçlı müze müdürlüğüne getirdik çünkü muhafaza edebileceğimiz herhangi bir ortam yok. Maalesef kilisemiz yok" diye konuştu.

"BU ŞEHİR KÜLLERİNDEN DOĞMASINI HEP BİLDİ"

Kilisenin enkaz kaldırma işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılacağını belirten Hurigil, "İnşallah oradan da çıkabilirse diğer eserlerimizi kurtarıp buraya müzeye teslim edeceğiz. Mesela elimizdeki bir kasenin yaklaşık 350 yıllık geçmişi var. Başka kiliselerden bizim kiliseye intikal etmiş. Tabii ki bunu atalarımız, dedelerimiz kullanmış. Bazı ikonalar yaklaşık 500-600 yıllık. Onlar da kilisemiz 1872 yılında yapıldığında Rusya Kilisesi tarafından bizlere hibe edilmiş. Maalesef bir tarih yok oldu. Yani Antakya biliyorsunuz ki onlarca kez yıkıldı. Defalarca kez istilaya uğradı ama bu şehir küllerinden doğmasını hep bildi. İnşallah o günleri bir daha göreceğiz ama biraz sabır gerektiriyor. Allah bu günlerimizi aratmasın" dedi.