Antalya'da Çello Yıldızları bu sezon son kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 7 Nisan Perşembe akşamı ‘Çello Yıldızları’ konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya'da Çello Yıldızları bu sezon son kez sahnede

Haberler - İHA 04.04.2022 - 11:25

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Devlet Opera ve Balesi, 'alaturka' konseptiyle 7 Nisan’da bu sezon son kez sahnede olacak.

‘Çello Yıldızları’ konserinde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alırken, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak dansları ile sahne alacak.

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