Antalya Doğu Garajı'ndaki nekropol alanı müze olarak hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, yaptığı konuşmada, Doğu Garajı'ndaki halk pazarı olarak bilinen bölgedeki çalışmalarda arkeolojik kazılara rastlanarak, projenin revize edildiğini söyledi. Bölgenin önemli kültür rotası olabileceğini ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:



"Antalya'da Olimpos, Side, Alanya, Phaselis, Elmalı başta olmak üzere birçok noktada kazılarımıza devam ediyoruz. Arkeolojik kazılar bizim için çok önemli. Çünkü Antalya turizminin 12 ay boyunca devam etmesini istiyoruz. Kültür varlıklarımızı, yeni arkeolojik alanlarla halk plajlarıyla destinasyon alanlarıyla güçlendirmek zorundayız. Bunlardan biri Doğu nekropol alanı olacaktır. Ziyaretçilerin gerçekten özel bir alanda ziyaretini gerçekleştirmesini istiyoruz. Kültürel mirasın korunmasını önemsiyoruz."



ALANDA 865 MEZAR, 1018 ENVANTERLİK ESER AÇIĞA ÇIKARILDI



Başkan Böcek de nekropol alanındaki kazı çalışmalarında 865 mezar, bin 18 envanterlik eser ve 2 bine yakın iskeletin açığa çıkarıldığını belirterek, nekropol alanın 2011'de birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğini hatırlattı.



Yaptıkları işbirliği protokolüyle alanı müzeleştirerek hizmete sunduklarını bildiren Böcek, "Müzede antik dönem Antalya'sının dini, etnik, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının tanıtılmasını sağlayacağız. Eski Doğu Garajı ve halk pazarı mevki olarak bilinen alanda çalışmalar 17 yıl sürdü. Toplam maliyet güncel fiyatla 291 milyon 973 bin lira. Nekropol alanını müzeleştirerek hizmete açıyoruz." dedi.



Katılımcılar "Attaleia Nekropolü"ndeki eserleri de inceledi.

