Ara Güler'in "Bir Avuç Güzel İnsan" belgeseli ödül aldı

"Bir Avuç Güzel İnsan", Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından Ara Güler Müzesi'nde açılan aynı adlı sergi için yapıldı.



Usta foto muhabiri Ara Güler'in edebiyata olan merakını, şair ve yazarlarla olan arkadaşlığını konu alan sergi için hazırlanan belgesel Temmuz ayında yayınlandı.

ÖDÜL ALDI

"Bir Avuç Güzel İnsan" belgeseli, Sedat Simavi Ödülleri'nde belgesel alanında övgüye değer bulundu.