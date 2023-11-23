Ara Güler'in "Bir Avuç Güzel İnsan" belgeseli ödül aldı

"Bir Avuç Güzel İnsan", Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından Ara Güler Müzesi'nde açılan aynı adlı sergi için yapıldı.
Usta foto muhabiri Ara Güler'in edebiyata olan merakını, şair ve yazarlarla olan arkadaşlığını konu alan sergi için hazırlanan belgesel Temmuz ayında yayınlandı.
ÖDÜL ALDI
"Bir Avuç Güzel İnsan" belgeseli, Sedat Simavi Ödülleri'nde belgesel alanında övgüye değer bulundu.
Ara Güler'in kadrajına girmiş pek çok ünlü edebiyatçının yer aldığı Bir Avuç Güzel İnsan'ı Eda Göklü yazıp, yapımcılığını üstlendi. Cihan Çekiç ise yönetmenliğini yaptı.
Nazım Hikmet'ten Mario Levi'ye, Attila İlhan'dan Orhan Pamuk'a edebiyat dünyasının önemli isimlerin portreleri bulunduğu "Bir Avuç Güzel İnsan" adlı serginin belgeseli, halen puhutv'den ücretsiz olarak izlenebiliyor.
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