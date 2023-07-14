Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden ilk kare yayınlandı

Daha önce iki kez dizi olarak televizyon ekranlarına gelen "Aşk-ı Memnu" şimdi de film oluyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan olan projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak.

1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu. Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah olacak. Bihter filminde de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum olacak.

