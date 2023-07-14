Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden ilk kare yayınlandı

Daha önce iki kez dizi olarak televizyon ekranlarına gelen "Aşk-ı Memnu" şimdi de film oluyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan olan projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak.
1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu. Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah olacak. Bihter filminde de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum olacak.
Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönettiği filmden ilk kare yayınlandı. Yayınlanan karede Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor.
Film, 2023 sonunda dijital platformda yayınlanacak.
KADRODA KİM VAR?
Fenomen dizide replikleriyle akıllara kazınan Bihter'in annesi Firdevs karakterine Nebahat Çehre hayat vermişti. Yeni uyarlamada ise Firdevs'e Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.
Sırasıyla önce Itır Esen'in sonra Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini bu kez genç oyuncu Helin Kandemir canlandıracak.
İlk uyarlamada Çolpan İlhan'ın, sonrasında Zerrin Tekindor'un hayat verdiği Matmazel karakterine, yeni uyarlamada Ebru Özkan'ın hayat verecek.
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