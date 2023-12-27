Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" filminin vizyon tarihi belli oldu. Yıllara yayılan bir aşk hikayesini anlatan romantik film 2 Şubat'ta vizyona girecek.

AŞK MEVSİMİ KONUSU

Şirin ve Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. İzleyenlerin kendi hayatlarından izler de bulacağı Aşk Mevsimi, yılın aşk filmi olmaya aday.

