Aşkın Nur Yengi'den emeklilik açıklaması

Sezen Aksu’nun son dönemde sahneye çıkmaması hakkında ne düşündüğü sorulan Yengi şunları söyledi:

“O, müziğe ve üretkenliğe devam ediyor. Canı sahnede olmak istemiyor olabilir. Ya da şu an değil ama sonra bir belgesel veya özel bir konser yapacaktır. Bu biraz keyfe keder bir şey. Bazı şeyleri dozunda yaşamak önemli. Sezen Abla böyle düşünüyor olabilir; bu işi bir yerde güzelliğiyle, doğruluğuyla noktalamak ya da ara vermek. Onun şahsi kararı.”