Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde La Bayadere balesi sahnelendi

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu, bale repertuvarının en büyük eserlerinden biri sayılan 3 perdelik La Bayadere, aşk ve entrika yüklü büyülü atmosferi ve Hindistan’da geçen konusuyla romantik ve klasik dönem bale eserleri arasında da köprü niteliğinde kabul ediliyor.



Festival, 21 Eylül Perşembe akşamı orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gala konseriyle sona erecek.

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