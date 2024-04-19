Ata Demirer sezonun son gösterisinde unutulmaz bir gece yaşattı

Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen "Ata Demirer Gazinosu" ile sezonunun son gösterisinde hayranlarıyla buluştu.

Ata Demirer sezonun son gösterisinde unutulmaz bir gece yaşattı

, sezonunun son gösterisinde geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena’da hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Gazino konseptini komedi ile birleştiren Demirer, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile sahne aldı. Demirer, konserde Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvarı, stand up gösterisiyle birleştirerek beğeniye sundu.

Demirer, yeni gösterisi "Ata Demirer Gazinosu"yla yaz turnesi kapsamında da açık hava sahnelerinde izleyicilerle buluşacak.

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