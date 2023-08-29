Barbie filmi gişe rekoruyla tarihe geçti

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie filmi, 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri rekor kırmaya devam ediyor.
Barbie, yapım şirketi Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter: Ölümcül Yadigarlar Bölüm 2 idi.
Margot Robbie'nin başrolde olduğu film, 1 milyar 34 milyon dolar hasılat elde ederek Warner Bros. tarihine geçti.
"Barbie"nin 2023 yılının en çok gişe hasılatı eden "The Super Mario Bros. Movie" filmini geride bırakarak yılın en çok kazanan filmi olması bekleniyor.
Warner Bros. filmleri arasında Batman serisi, Harry Potter serisi, Sherlock Holmes ve DC filmleri yer alyor.
"Barbie" ile aynı gün vizyona giren Oppenheimer filmi ise dünya çapında 777,2 milyon dolar hasılat elde etti.
IMAX'E GELİYOR
Öte yandan, Barbie filmi IMAX formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, seçilmiş bazı salonlarda 22 Eylül'den itibaren gösterilmeye başlanacak ve yalnızca bir hafta gösterimde kalacak.
IMAX NEDİR?
Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
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