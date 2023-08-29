Barbie filmi gişe rekoruyla tarihe geçti

"Barbie" ile aynı gün vizyona giren Oppenheimer filmi ise dünya çapında 777,2 milyon dolar hasılat elde etti.

IMAX'E GELİYOR



Öte yandan, Barbie filmi IMAX formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, seçilmiş bazı salonlarda 22 Eylül'den itibaren gösterilmeye başlanacak ve yalnızca bir hafta gösterimde kalacak.



IMAX NEDİR?

Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.

BARBIE HAKKINDA



Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.



Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.