Barbie filmi IMAX'e geliyor

Filmin yönetmeni Gerwig konuyla ilgili "Barbie'yi sinema salonlarında izlenilmesi için yaptık. Filmi IMAX'e, en büyük ekrana getirebilmek harika bir his" dedi.

IMAX NEDİR?

Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.



REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. Öte yandan, film Christopher Nolan'ın "Kara Şövalye"sini geçerek Warner Bros.'un en çok izlenen filmi olarak sinema tarihine geçti.



Filmi aynı zamanda, yönetmen Gerwig'e dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.



BARBIE HAKKINDA



Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.



Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

