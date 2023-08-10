Barış Telli'nin hayatı film oluyor: Taner Ölmez başrolde

Taner Ölmez ise Telli’ye "Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık” dedi . Barış Telli’den kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders alan Taner Ölmez’in bu zor anlarda pes etmeksizin çalışmalara devam etmesi ve Barış’ın azmini oryantasyon aşamasında dahi yakalamış olması gözlerden kaçmadı.



Taner Ölmez’in ve Barış Telli’nin hikayeye olan inançları test çekimlerinde sahada ve ekipte büyük bir enerjiye sebep oldu.

