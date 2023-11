Beatles'ın son şarkısı "Now and Then" yayımlandı

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın son şarkısı yayımlandı. Merakla beklenen “Now and Then” şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü ve geçtiğimiz yıl son halini aldı.

Lennon'ın eşi Yoko Ono, 2022'de grubun 1995'te kariyer antolojisi hazırlarken olası bir "kavuşma şarkısı" olması düşünülen "Now and Then"in taslağının da bulunduğu kaseti, Paul McCartney'e göndermişti.



John Lennon 1980 yılında 40 yaşında New York'ta vurularak hayatını kaybetti.