Beatles'ın son şarkısı "Now and Then" yayımlandı

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.

Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı "son şarkı" olarak nitelendiriliyor.



50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazandı.

