Beatles'ın son şarkısı Now and Then yayımlanıyor

The Beatles külliyatının en çok beklenen çıkışlarından biri gün yüzüne çıkıyor. “Now and Then”, John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 40 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı. “Now And Then,” dünya çapında 2 Kasım’da yayımlanacak.

Stereo ve Dolby Atmos mix olarak düzenlenmiş şarkıların kapağında ünlü sanatçı Ed Ruscha’nin tasarımı yer alıyor. “Now and Then” müzik klibi ise 3 Kasım Cuma günü yayınlanacak.



Oliver Murray tarafından yazılan ve yönetilen 12 dakikalık “Now And Then – The Last Beatles Song” filmi ise 1 Kasım’da yayınlanacak.



Filmin gösterimi ilk olarak The Beatles’ın YouTube kanalından yapılacak. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon ve Peter Jackson’a ait röportaj ve özel görüntüler içeren kısa film, The Beatles’ın son şarkısının hikayesine ışık tutuyor.