Beetlejuice 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Tim Burton'ın 1988 tarihli doğaüstü komedi filmi "Beterböcek"in (Beetlejuice) devam filminin vizyon tarihi açıklandı.

Beetlejuice 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Tim Burton'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı "Beetlejuice 2"nin başrolünde Michael Keaton (Betelgeuse) ve Winona Ryder (Lydia Deetzyer) alacak.

6 Eylül 2024’te sinemalarda olacağı açıklanan filmde, "Wednesday"in yıldızı Jenna Ortega ve Justin Theroux da rol alacak.

Beetlejuice 2’nin vizyon tarihi belli oldu - 1

Senaryonun Mike Vukadinovich’e ait olduğu filmin çekimlerinin 10 Mayıs’ta Londra’da başlaması bekleniyor.

Eski oyuncu kadrosundaki Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones ve Catherine O’Hara gibi isimlerin Beterböcek'in devam filmi için dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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