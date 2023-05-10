Beetlejuice 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Tim Burton'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı "Beetlejuice 2"nin başrolünde Michael Keaton (Betelgeuse) ve Winona Ryder (Lydia Deetzyer) alacak.
6 Eylül 2024’te sinemalarda olacağı açıklanan filmde, "Wednesday"in yıldızı Jenna Ortega ve Justin Theroux da rol alacak.
Senaryonun Mike Vukadinovich’e ait olduğu filmin çekimlerinin 10 Mayıs’ta Londra’da başlaması bekleniyor.
Eski oyuncu kadrosundaki Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones ve Catherine O’Hara gibi isimlerin Beterböcek'in devam filmi için dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.