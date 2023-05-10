Beetlejuice 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Senaryonun Mike Vukadinovich’e ait olduğu filmin çekimlerinin 10 Mayıs’ta Londra’da başlaması bekleniyor.



Eski oyuncu kadrosundaki Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones ve Catherine O’Hara gibi isimlerin Beterböcek'in devam filmi için dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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