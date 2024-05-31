Jennifer Lopez turnesini iptal etti

Şarkıcı Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Albümün ardından turneye çıkacağını duyuran ünlü isim, "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser vereceğini duyurdu.
Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.
Bunun üzerine turnesinin adını “This Is Me… Live | The Greatest Hits" olarak değiştiren Lopez, son kararıyla şaşırttı.
26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal eden Jennifer Lopez, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.
Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" diye seslendi.
EMEKLİ Mİ OLUYOR?
Öte yandan Lopez, dokuzuncu albümünün son albümü olabileceğini söylemişti. 54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini vermişti. Lopez "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" demişti. Şarkıcı, albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir "koleksiyon parçası" niteliği taşıyacağını söylemişti.
Lopez, sözlerine "Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" diye devam etmişti.
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