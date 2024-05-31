Jennifer Lopez turnesini iptal etti

Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.

26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal eden Jennifer Lopez, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.

Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" diye seslendi.