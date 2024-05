Jennifer Lopez turnesini iptal etti

Şarkıcı Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Albümün ardından turneye çıkacağını duyuran ünlü isim, "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser vereceğini duyurdu.

Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.

Bunun üzerine turnesinin adını “This Is Me… Live | The Greatest Hits" olarak değiştiren Lopez, son kararıyla şaşırttı.