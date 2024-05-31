Taylor Swift  "Evlilik Hikayesi"den  ilham almış

Ünlü şarkıcı Taylor Swift  "My Tears Ricochet" şarkısını Marriage Story (Evlilik Hikayesi) filmini izledikten sonra yazdığını açıkladı.

Taylor Swift  "Evlilik Hikayesi"den  ilham almış

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift rekor kıran “Folklore” isimli son albümündeki "My Tears Ricochet" şarkısının sözlerini Adam Driver ve ’ın rol aldığı Marriage Story (Evlilik Hikayesi) filmini izledikten sonra yazdığını açıkladı.   

Ünlü şarkıcı verdiği röportajda “Sanırım Marriage Story’yi izledikten ve evliliklerin ne zaman yanlış gittiğini ve bu kadar felaketle sonuçlandığını duyduktan sonra o şarkının ilk sözlerini yazdım” ifadesini kullandı.

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