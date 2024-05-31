Taylor Swift  "Evlilik Hikayesi"den  ilham almış

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift rekor kıran “Folklore” isimli son albümündeki "My Tears Ricochet" şarkısının sözlerini Adam Driver ve Scarlett Johansson’ın rol aldığı Marriage Story (Evlilik Hikayesi) filmini izledikten sonra yazdığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı verdiği röportajda “Sanırım Marriage Story’yi izledikten ve evliliklerin ne zaman yanlış gittiğini ve bu kadar felaketle sonuçlandığını duyduktan sonra o şarkının ilk sözlerini yazdım” ifadesini kullandı.