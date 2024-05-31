Bill Skarsgård Pennywise rolüne geri dönüyor

Stephen King’in ünlü romanından sinemaya uyarlanan O (It), 2017 ve 2019 yılında iki kez beyazperdeye uyarlanmıştı. Filmlerde Pennywise karakterini canlandıran Bill Skarsgård beş yılın ardından role geri dönüyor.

Bill Skarsgård Pennywise rolüne geri dönüyor

Ünlü oyunucu Bill Skarsgård Pennywise rolüne geri dönüyor.

Deadline'ın haberine göre "Welcome to Derry” ismiyle Pennywise’ın doğuşunu anlatacak olan yeni dizide Pennywise rolünü, filmlerden tanıdığımız Bill Skarsgård üstelenecek. 

2025 yılına ertelenen Welcome to Derry’de şimdiye kadar açıklanan oyuncular arasında Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar gibi isimler yer alıyordu. Ancak dizide ünlü palyaçoyu kimin canlandıracağı açıklanmamıştı.

Habere göre Bill Skarsgård, filmlerde anlatılan  hikayenin yıllar öncesini anlatacak olan  Welcome to Derry’de Pennywise rolünü yineleyecek.

Romanın yazarı Stephen King’in dizinin yazım sürecine dahil olmadığı diziyi Andy ve Barbara Muschietti, Jason Fuchs ile beraber kaleme aldığı belirtildi. 

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