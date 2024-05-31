Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu Haberi Görüntüle

Hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu toprağa verildi.

Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun eşi Necef Uğurlu ve kardeşi Mustafa Uğurlu'nun yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Uğurlu'nun çok yetenekli ve özel bir aktör olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosu ve sineması için çok acı bir kayıp. Kederimiz sonsuz. Bunlar bizim ustalarımız." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncunun eşi Necef Uğurlu da 40 yıllık huzurlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, "Meslektaşları onun baş tacıydı. İncinse de incitmezdi. Bütün dünya kucakladı onu ama o Türkiye'den vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.



"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCULARINDAN"



Yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim ise yaptığı açıklamada, Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."



Kılınan namazın ardından usta oyuncunun naaşı, Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

