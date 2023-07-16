Bergen filminin yapım belgeseli yayınlandı

Gişe rekorları kıran filmi ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Bergen, doğum günü olan 15 Temmuz’da belgeseliyle anıldı. 1989 yılında, henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden Bergen, hayatının sinema perdesine aktarıldığı kendi adını taşıyan filmin yapım belgeseliyle bir kez daha seyircilerin karşısında.

Özel röportajlar, kamera arkası görüntüler ve Bergen’in hayatına dair ayrıntılar "Bergen Yapım Belgeseli"nde yer aldı. Belgesel, yapım şirketi Orchestra Content’in YouTube kanalında yayınlandı.