Bergüzar Korel "On Saniye" ile film setine dönüyor

"On Saniye" filmi Bergüzar Korel ile Bige Önal'ı bir araya getiriyor

Setlere hızlı bir dönüş yapan Bergüzar Korel filmi bitirdikten sonra ağustos ayında da OGM Pictures‘ın Amazon Prime için çekeceği ilk yerli dizi olan “Kanlı Yayın“da başrol oynayacak. 8 bölümlük diziyi Can Ulkay yönetecek.

