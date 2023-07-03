Bergüzar Korel "On Saniye" ile film setine dönüyor

Bergüzar Korel ile Bige Önal'ın başrolünü paylaşacağı "On Saniye" filmi yarın sete çıkıyor.

Bergüzar Korel "On Saniye" ile film setine dönüyor

Üç çocuk annesi , kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ilk kez setlere dönüyor. Başarılı oyuncu, Sky ‘in imza attığı “On Saniye” adlı filminde kamera karşısına geçecek. Senaryosunu Erdi Işık’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ceylan Özgün Özçelik oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yarın Balat‘ta sete çıkacak olan filmde Bergüzar Korel‘e başrolde Bige Önal eşlik ediyor.

Bergüzar Korel’in “Zeynep”, Bige Önal’ın “Elif” rolünü canlandıracağı filmde bir anneyle, öğretmenin etkileyici hikayesi beyazperdeye aktarılacak.

“On Saniye“de Bergüzar Korel‘in kızını minik yetenek Defne Burnaz canlandıracak.

Bergüzar Korel "On Saniye" ile film setine dönüyor - 1 "On Saniye" filmi Bergüzar Korel ile Bige Önal'ı bir araya getiriyor

Setlere hızlı bir dönüş yapan Bergüzar Korel filmi bitirdikten sonra ağustos ayında da OGM Pictures‘ın Amazon Prime için çekeceği ilk yerli dizi olan “Kanlı Yayın“da başrol oynayacak. 8 bölümlük diziyi Can Ulkay yönetecek.

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