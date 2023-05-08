Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı

"İLK NECATİ KUTLU'YU ARAMIŞTIM"



Halit Ergenç ile 14 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, evlilik teklifi aldığı günü anlattı.



Bergüzar Korel, paylaşımında "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullandı.

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