Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, 2009'da Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla evlilik teklifi aldığı günü anlattı.

Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı

"Binbir Gece" dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen ile , 2009 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010'da, ikinci oğulları Han'ı 2020'de kızları Leyla'yı ise 2021'de kucaklarına almıştı.

Bir süredir Londra'da yaşayan ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı - 1

"İLK NECATİ KUTLU'YU ARAMIŞTIM"

Halit Ergenç ile 14 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, evlilik teklifi aldığı günü anlattı.

Bergüzar Korel, paylaşımında "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İngiltere'de oy kullandı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İngiltere'de oy kullandı

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