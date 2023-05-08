Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı

"Binbir Gece" dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010'da, ikinci oğulları Han'ı 2020'de kızları Leyla'yı ise 2021'de kucaklarına almıştı.
Bir süredir Londra'da yaşayan ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
"İLK NECATİ KUTLU'YU ARAMIŞTIM"
Halit Ergenç ile 14 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, evlilik teklifi aldığı günü anlattı.
Bergüzar Korel, paylaşımında "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullandı.