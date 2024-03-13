Beyonce'nin yeni albümünün adı belli oldu

"Queen B" olarak da bilinen Beyonce merakla beklenen yeni albümünün adını açıkladı.

Beyonce'nin yeni albümünün adı belli oldu

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı yeni albümüyle dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, yeni albümünün adının "Cowboy Carter" olduğu duyurdu. Albüm 29 Mart'ta piyasaya çıkacak.

Beyonce şimdiden “16 Carriages” ve “Texas Hold ‘Em" adlı şarkılarını yayınladı.

"Texas Hold 'Em" şarkısı listesinde zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.

Beyonce'nin yeni albümünün adı belli oldu - 1

SUPER BOWL'DA DUYURDU

Super Bowl'a katılan Beyonce, Rönesans üçlemesinin ikinci albümünün 29 Mart'ta yayınlanacağını duyurdu. "Texas Hold Em" ve "16 Carriages" adlı iki yeni single Rönesans Part II'nin country temalı olacağını gözler önüne serdi. Sürpriz şarkılar, Verizon reklam kampanyasının bir parçası olarak Super Bowl'da yayınlandı.

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