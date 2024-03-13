Beyonce'nin yeni albümünün adı belli oldu

SUPER BOWL'DA DUYURDU



Super Bowl'a katılan Beyonce, Rönesans üçlemesinin ikinci albümünün 29 Mart'ta yayınlanacağını duyurdu. "Texas Hold Em" ve "16 Carriages" adlı iki yeni single Rönesans Part II'nin country temalı olacağını gözler önüne serdi. Sürpriz şarkılar, Verizon reklam kampanyasının bir parçası olarak Super Bowl'da yayınlandı.

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