Beyonce yine tarih yazdı! Zirveye yerleşen ilk siyahi kadın

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ilklere imza atmaya devam ediyor. Beyonce'nin yeni şarkıcı "Texas Hold 'Em" müzik listesinde zirveye yerleşti. Şarkıcının listelerde ilk sıraya yerleşmesi çok şaşırtıcı bir gelişme değil. Şaşırtıcı olan Beyonce'nin zirveye yerleştiği o liste.
Beyonce, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.
Beyonce'nin bir diğer country şarkısı "16 Carriages" ise Billboard listesinde 9. sıraya yerleşti.
Beyonce, county ve R&B/Hip-Hop listelerinde aynı anda zirveye yerleşen ilk kadın oldu. Daha önce Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus ve Ray Charles, iki listede de zirveye yerleşmeyi başarmıştı.
SUPER BOWL'DA DUYURDU
Super Bowl'a katılan Beyonce, Rönesans üçlemesinin ikinci albümünün 29 Mart'ta yayınlanacağını duyurdu. "Texas Hold Em" ve "16 Carriages" adlı iki yeni single Rönesans Part II'nin country temalı olacağını gözler önüne serdi. Sürpriz şarkılar, Verizon reklam kampanyasının bir parçası olarak Super Bowl'da yayınlandı.
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