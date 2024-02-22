Beyonce yine tarih yazdı! Zirveye yerleşen ilk siyahi kadın

Beyonce'nin bir diğer country şarkısı "16 Carriages" ise Billboard listesinde 9. sıraya yerleşti.

Beyonce, county ve R&B/Hip-Hop listelerinde aynı anda zirveye yerleşen ilk kadın oldu. Daha önce Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus ve Ray Charles, iki listede de zirveye yerleşmeyi başarmıştı.



SUPER BOWL'DA DUYURDU



Super Bowl'a katılan Beyonce, Rönesans üçlemesinin ikinci albümünün 29 Mart'ta yayınlanacağını duyurdu. "Texas Hold Em" ve "16 Carriages" adlı iki yeni single Rönesans Part II'nin country temalı olacağını gözler önüne serdi. Sürpriz şarkılar, Verizon reklam kampanyasının bir parçası olarak Super Bowl'da yayınlandı.

