Bıçaklar Çekildi 3 geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi serisinin devamı filmi geliyor. Yönetmen, filmin vizyon tarihini açıkladı.

Bıçaklar Çekildi 3 geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Başrolünü Daniel Craig’in üstlendiği Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin devamı geliyor. 2019 yılında gösterime giren ilk filmin ardından Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

Serinin yönetmeni Rian Johnson, üçüncü filmin adının "Wake Up Dead Man" olacağını doğruladı.

Yönetmen, serinin üçüncü filminin 2025 yılında vizyona gireceğini söyledi.

Looper ve Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Johnson, şu sıralar Poker Face adlı dizinin 2. sezonu üzerinde çalışıyor.

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