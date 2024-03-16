Biletler satmayınca konserleri iptal etti! Jennifer Lopez'e talep azaldı

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.

Lopez'in hala satışta olan konser biletleri ise henüz tükenmedi.

EMEKLİ Mİ OLUYOR?



Öte yandan Lopez, dokuzuncu albümünün son albümü olabileceğini söylemişti. 54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini verdi. Lopez "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" dedi. Şarkıcı albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir "koleksiyon parçası" niteliği taşıyacağını söyledi.



Lopez sözlerine "Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" diye devam etti.