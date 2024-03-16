Biletler satmayınca konserleri iptal etti! Jennifer Lopez'e talep azaldı

Yeni albümünü müzikseverlerle buluşturan Jennifer Lopez turneye çıkmaya hazırlanıyor. Bilet satışlarının düşük olması nedeniyle Lopez, bazı konserlerini iptal etti.

Biletler satmayınca konserleri iptal etti! Jennifer Lopez'e talep azaldı

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen 'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Lopez ardından turneye çıkacağını duyurdu.

7 YIL SONRA İLK TURNESİ

"This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 tarihi açıklandı. Şarkıcının merakla beklenen turnesi 26 Haziran'da başlayacak. Lopez son olarak 2019 yılında It's My Party adlı turneyle sevenleriyle buluşmuş ve 37 konser vermişti.

Biletler satmayınca konserleri iptal etti! Jennifer Lopez'e talep azaldı - 1

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.

Lopez'in hala satışta olan konser biletleri ise henüz tükenmedi.

EMEKLİ Mİ OLUYOR?

Öte yandan Lopez, dokuzuncu albümünün son albümü olabileceğini söylemişti. 54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini verdi. Lopez "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" dedi. Şarkıcı albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir "koleksiyon parçası" niteliği taşıyacağını söyledi.

Lopez sözlerine "Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" diye devam etti.

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Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi

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