Bilim kurgu dizisi Silo'nun ilk bölümü yayınlandı

Apple TV'nin dizisi Silo'nun ilk bölümü sezon finalinden 3 gün önce yayınlandı. Apple, Twitter hesabından platformda bulunan tüm kullanıcıların dizinin ilk bölümünü ücretsiz olarak izlemesine olanak sağladı.

30 MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTI



Apple TV+'ın gözde dizisi Silo'nun ilk bölümü Twitter'da ücretsiz yayımlandıktan tam 17 saat sonra 30,5 milyon görüntülenmeye ulaşmış durumda. Dizinin IMDB notu ise 8.1 olarak belirtiliyor..

SILO'NUN KONUSU



Dizi, Graham Yost tarafından yazar Hugh Howey'in Wool romanlarına dayanarak çekildi. Silo, Dünya'nın toksik maddelerle bezenmiş atmosferinden insanları korumak için kurulmuş bir yeraltı yaşam alanıdır. Rebecca Ferguson'ın canlandıracağı Juliette, çalışkan bir mühendistir. Oyelowo, Silo'nun sakinlerini korumak amacıyla düzeni sağlamaya çalışan şerif Holston'ı canlandırıyor.



ELON MUSK DUYURMUŞTU



Kısa süre önce Blue abonelerinin 2 saatlik videolar yüklemesine izin veren yeni bir güncelleme getirmişti.



Bu güncellemeyle beraber Elon Musk, "Twitter Blue aboneleri artık 2 saatlik videolar (8 GB) yükleyebilir!" dedi.



Apple, kendi platformunun dizisi olan Silo'nun 59 dakikalık bölümünü bu şekilde yayınladı.

