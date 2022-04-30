Blake Lively ilk kez yönetmen koltuğunda

Başarılı film ve dizileriyle kamera önünde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu Blake Lively, ilk kez kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor.



34 yaşındaki Lively, çizgi roman yaratıcısı Bryan Lee O'Malley’nin yeni çizgi romanı ‘Seconds’ın (Saniye) yönetmenliğini üstlenecek.

Deftere yazı yazarak, mantar yiyerek ve uykuya dalarak geçmişteki hataları düzeltme gücüne sahip olan Katie Clay karakterinin hikayesinin anlatıldığı çizgi roman, O'Malley tarafından 2014’te yazıldı.

Filmin senaryosunun Edgar Wright tarafından yazıldığı ve yapımcılığının Marc Platt tarafından üstlenildiği belirtildi.