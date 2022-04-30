Blake Lively ilk kez yönetmen koltuğunda

Oyuncu Blake Lively ilk kez kamera arkasında yer alacak. Liveyl, çizgi romancı Bryan Lee O'Malley’nin Seconds adlı romanının film uyarlamasında yönetmen koltuğunda oturacak.

Blake Lively ilk kez yönetmen koltuğunda

Haberler - ntv.com.tr 30.04.2022 - 12:10

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Başarılı film ve dizileriyle kamera önünde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu Blake Lively, ilk kez kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor.

34 yaşındaki Lively, çizgi roman yaratıcısı Bryan Lee O'Malley’nin yeni çizgi romanı ‘Seconds’ın (Saniye) yönetmenliğini üstlenecek.

Deftere yazı yazarak, mantar yiyerek ve uykuya dalarak geçmişteki hataları düzeltme gücüne sahip olan Katie Clay karakterinin hikayesinin anlatıldığı çizgi roman, O'Malley tarafından 2014’te yazıldı.

Filmin senaryosunun Edgar Wright tarafından yazıldığı ve yapımcılığının Marc Platt tarafından üstlenildiği belirtildi.

TAYLOR SWIFT'İN KLİBİNİ YÖNETMİŞTİ

İlk kez bir sinema filminde yönetmen koltuğuna oturacak olan Lively, geçtiğimiz yıl şarkıcı Taylor Swift'in yeni çıkan albümündeki altı dakikalık şarkının klibini yönetmişti.

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