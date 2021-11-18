Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti

Haberler 18.11.2021 - 07:07
Eski plak şirketi Big Machine Recordings ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı 2012 çıkışlı Red albümünü tekrar kaydeden ve geçtiğimiz hafta yeni versiyonuyla yayınlayan Taylor Swift, albümün ilk müzik videosu All Too Well'in yönetmen koltuğunda bizzat kendisi oturdu.
Swift'in, Red (Taylor's Version) albümünden yeni çıkan I Bet You Think About Me parçasının müzik videosu da yayınladı.
Altı dakikalık video Swift'in arkadaşı Blake Lively tarafından yönetiliyor ve oyuncu Miles Teller'ı içeriyor.
Bazı Swift hayranları, son single'ın eski erkek arkadaşı Jake Gyllenhaal hakkında da olabileceğini düşünüyor.
Swift ve Gyllenhaal 2010'da üç ay birlikte oldular ve duygusal ama kısa romantizmlerinin Red'e ve ayrılık şarkılarına ilham verdiğine inanılıyor.
Bet You Think About Me Türkçe sözleri
Swift klipte "Rüyalarıma güldün, şakalarıma göz devirdin / Bay Üstün düşünce / İhtiyacın olan tüm alana sahip misin? / Asla mutlu olmayacağını bilmek için psikoloğun olmama gerek yok / Ve Bahse girerim beni düşünüyorsun" diye şarkı söylüyor.