Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti

Taylor Swift, I Bet You Think About Me şarkısının video klibini yayınladı. 11 Grammy ödüllü sanatçısın seslendirdiği eseri; Blake Lively yönetti, Miles Teller rol aldı.

Haberler 18.11.2021 - 07:07

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti - 1

Eski plak şirketi Big Machine Recordings ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı 2012 çıkışlı Red albümünü tekrar kaydeden ve geçtiğimiz hafta yeni versiyonuyla yayınlayan Taylor Swift, albümün ilk müzik videosu All Too Well'in yönetmen koltuğunda bizzat kendisi oturdu.

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti - 2

Swift'in, Red (Taylor's Version) albümünden yeni çıkan I Bet You Think About Me parçasının müzik videosu da yayınladı.

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti - 3

Altı dakikalık video Swift'in arkadaşı Blake Lively tarafından yönetiliyor ve oyuncu Miles Teller'ı içeriyor.

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti - 4

Bazı Swift hayranları, son single'ın eski erkek arkadaşı Jake Gyllenhaal hakkında da olabileceğini düşünüyor.

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti - 5

Swift ve Gyllenhaal 2010'da üç ay birlikte oldular ve duygusal ama kısa romantizmlerinin Red'e ve ayrılık şarkılarına ilham verdiğine inanılıyor.

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti - 6

 Bet You Think About Me Türkçe sözleri

Swift klipte "Rüyalarıma güldün, şakalarıma göz devirdin / Bay Üstün düşünce / İhtiyacın olan tüm alana sahip misin? / Asla mutlu olmayacağını bilmek için psikoloğun olmama gerek yok / Ve Bahse girerim beni düşünüyorsun" diye şarkı söylüyor. 

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