Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti

Bet You Think About Me Türkçe sözleri

Swift klipte "Rüyalarıma güldün, şakalarıma göz devirdin / Bay Üstün düşünce / İhtiyacın olan tüm alana sahip misin? / Asla mutlu olmayacağını bilmek için psikoloğun olmama gerek yok / Ve Bahse girerim beni düşünüyorsun" diye şarkı söylüyor.