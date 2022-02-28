Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış

Reynolds'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve etkileşim alırken, dünyaca ünlü birçok isim de kampanyaya desteklerinden dolayı Reynolds ve Lively çiftini takdir eden yorumlar yazdı.

Ünlü komedyen Ben Stiller da Twitter hesabından Reynolds'ın gönderisini, “Hayatları kökünden sökülen Ukraynalılara yardım edelim. Bu şekilde adım attığınız için teşekkürler” yanıtıyla paylaşarak desteğini gösterdi.