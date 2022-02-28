Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış

Hollywood’un gözde çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteciler için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi. Reynolds, yardım kampanyasını sosyal medya hesabından da paylaşarak herkese duyurdu.

Haberler 28.02.2022 - 16:03 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 16:48

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 1

’un ünlü çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rusya’nın ’ya saldırıları devam ederken Ukraynalı mültecilere yardım etmeye karar verdi.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 2

Ünlü aktör Reynolds, cumartesi günü Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın Ukraynalı mülteciler için başlattığı yardım kampanyasını Twitter hesabından paylaşarak,1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 3

Reynolds, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından başlatılan yardım kampanyasını, Twitter hesabından, “48 saat içinde sayısız Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. Korunmaya ihtiyaçları var. Bağış yaptığınızda, bunu 1 milyon dolara tamamlayacağız” notuyla paylaştı.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 4

Reynolds'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve etkileşim alırken, dünyaca ünlü birçok isim de kampanyaya desteklerinden dolayı Reynolds ve Lively çiftini takdir eden yorumlar yazdı. 

Ünlü komedyen Ben Stiller da Twitter hesabından Reynolds'ın gönderisini, “Hayatları kökünden sökülen Ukraynalılara yardım edelim. Bu şekilde adım attığınız için teşekkürler” yanıtıyla paylaşarak desteğini gösterdi.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 5

MÜLTECİLER İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Ünlü yıldız Blake Lively de kampanyaya verdikleri desteği Ukraynalı bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 6

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın perşembe günü komşu ülke Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından yaklaşık 120 bin Ukraynalı kendi ülkesinden kaçmak durumunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler, cumartesi günü savaşın devam etmesi durumunda 4 milyona yakın insanın Ukrayna’dan kaçabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 7

2012’de hayatlarını birleştiren Reynolds ve Lively çifti, daha önce de farklı ülkelerde yaşanan zor durumlarda desteklerini sık sık gösterdi.

Gözde çift, bu ayın başlarında devam eden Covid-19 salgını için Feeding America ve Food Banks Canada’ya 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış - 8

KRİZ ZAMANLARINDA DESTEKLER

Çift, salgının başlarında da bazı yardım kuruluşlarına 500 bin dolar katkıda bulunmuştu.

Çift geçtiğimiz eylül ayında da, Sivil Özgürlükler Birliği ve NAACP Yasal Savunma ve Eğitim Fonu’na 1 milyon dolar bağışlamıştı.

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