Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış

Haberler 28.02.2022 - 16:03 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 16:48
Hollywood’un ünlü çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Ukraynalı mültecilere yardım etmeye karar verdi.
Ünlü aktör Reynolds, cumartesi günü Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın Ukraynalı mülteciler için başlattığı yardım kampanyasını Twitter hesabından paylaşarak,1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Reynolds, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından başlatılan yardım kampanyasını, Twitter hesabından, “48 saat içinde sayısız Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. Korunmaya ihtiyaçları var. Bağış yaptığınızda, bunu 1 milyon dolara tamamlayacağız” notuyla paylaştı.
Reynolds'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve etkileşim alırken, dünyaca ünlü birçok isim de kampanyaya desteklerinden dolayı Reynolds ve Lively çiftini takdir eden yorumlar yazdı.
Ünlü komedyen Ben Stiller da Twitter hesabından Reynolds'ın gönderisini, “Hayatları kökünden sökülen Ukraynalılara yardım edelim. Bu şekilde adım attığınız için teşekkürler” yanıtıyla paylaşarak desteğini gösterdi.
Ünlü yıldız Blake Lively de kampanyaya verdikleri desteği Ukraynalı bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak duyurdu.
Rusya’nın perşembe günü komşu ülke Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından yaklaşık 120 bin Ukraynalı kendi ülkesinden kaçmak durumunda kalmıştı.
Birleşmiş Milletler, cumartesi günü savaşın devam etmesi durumunda 4 milyona yakın insanın Ukrayna’dan kaçabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
2012’de hayatlarını birleştiren Reynolds ve Lively çifti, daha önce de farklı ülkelerde yaşanan zor durumlarda desteklerini sık sık gösterdi.
Gözde çift, bu ayın başlarında devam eden Covid-19 salgını için Feeding America ve Food Banks Canada’ya 1 milyon dolar bağışlamıştı.
Çift, salgının başlarında da bazı yardım kuruluşlarına 500 bin dolar katkıda bulunmuştu.
Çift geçtiğimiz eylül ayında da, Sivil Özgürlükler Birliği ve NAACP Yasal Savunma ve Eğitim Fonu’na 1 milyon dolar bağışlamıştı.