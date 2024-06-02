Bosna Hersek'in Bihac şehri doğal güzellikleriyle turistlerin yeni rotası

Una Nehri'nin kanyona döküldüğü yerdeki Kostelski Buk Şelalesi, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden birisi. Una Milli Parkı sınırları içerisindeki şelale, Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bihac ve Bosanki Novi kentleri arasından Una Nehri'nin Bosanska Krupa kentindeki kanyona dökülen, 24 metre yükseklikteki doğal güzellik olarak dikkati çekiyor.



Ormanlık alanları, şelaleleri ve irili ufaklı gölleriyle şehirde en çok ziyaret edilen Una Milli Parkı'nda çeşitli aktiviteler de yapılıyor.



Bihac Turizm Ofisi Müdürü Dijana Pecenkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin konumu ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen yanları olduğunu söyledi.

