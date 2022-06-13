Bülent Ortaçgil’den 50. sanat yılına özel konser

Usta sanatçı Bülent Ortaçgil yepyeni şarkılarından oluşan ‘Elli Buçuk’ albümünün konserini 25 Haziran Cumartesi Harbiye Açık Hava’da sanatçı dostlarıyla veriyor.

Bülent Ortaçgil’den 50. sanat yılına özel konser

Haberler 13.06.2022 - 15:54

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Bülent Ortaçgil'den 53 yıllık müzik yolculuğunu özel albüm: Elli Buçuk

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Bülent Ortaçgil, 50. sanat yılını sanatçı dostlarının da katılımıyla kutlayacak.

Usta sanatçı son albümü ‘Elli Buçuk’ albümü başta olmak üzere tüm şarkılarını 25 Haziran Cumartesi akşamı sanatçı dostlarıyla çalıp söyleyecek. Konserde yer alan sanatçılar Ortaçgil imzasını taşıyan şarkıları kendi yorumlarıyla seslendirecek.

GECEDE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Ahmet Güvenç, Akın Eldes, Aylin Aslım, Birsen Tezer, Baki Duyarlar, Bulutsuzluk Özlemi, Cem Aksel, Ceylan Ertem, Erdal Akyol, Erkan Oğur, Fırat Tanış, Grup Gündoğarken, Gürol Ağırbaş, Harun Tekin, Hayko Cepkin, Hüsnü Arkan, İsmail Hakkı Demircioğlu, İstanbul Quartet, Jehan Barbur, Metin Uca, Redd, Serdar Ateşer, Teoman, Tuna Kiremitçi, Zuhal Olcay.

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