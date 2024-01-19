Bulutsuzluk Özlemi şarkılarını Gazzeli çocuklar için söyledi

Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konser veren Bulutsuzluk Özlemi, Irak savaşı sırasında besteledikleri "Bağdat Kafe" ve "Felluce" ile "Kimse barıştan söz etmiyor" isimli şarkılarını da seslendirdi. Grubun solisti Nejat Yavaşoğulları, konserde, "Vaktiyle bir şarkı yazmıştık, 'Kimse barıştan söz etmiyor' diye. Onu bugün dünyada devam eden savaşlar için çalıyoruz, bilhassa da Gazze'de ölen çocuklar için çalıyoruz." diyerek anons etti.



Klavyede Sina Koloğlu, davulda Gencay Kıymaz, solo gitarda Deniz Demiröz'ün yer aldığı Bulutsuzluk Özlemi Grubu'nun solisti Nejat Yavaşoğulları, konser sonrası AA muhabirine konuştu. İnsanlığın başındaki en büyük dertlerden birinin savaş olduğunu belirten Yavaşoğulları, şunları söyledi:



"Maalesef bu savaşlar çıkartılıyor. Ukrayna'daki savaş da çok saçma bir savaştı, İsrail'in Gazze'ye, Hamas'ın saldırısını bahane ederek saldırması da çok saçma. Aynı zamanda Hamas'ın da bütün bunları düşünmesi lazımdı. İsrail'e füzeyle saldırdı galiba, gövde gösterisi yapar gibi. Ama sonuçta onların beklediği bir fırsat, ona da karşıyım. Bir devlet gücüyle küçük bir yer olan Gazze'ye İsrail'in yüklenmesi de bunu bahane ederek, kabul edilebilecek bir şey değil.



"LAHEY ADALET DİVANI'NIN SONUCUNU MERAKLA BEKLEMEKTEYİM" Nejat Yavaşoğulları, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davayı da şöyle değerlendirdi:



"Bütün bu bazı kurumlar zaten İkinci Dünya Savaşı’nda galip gelmiş devletlerin kurduğu ve keserin hep kendilerine yonttuğu kurumlardır aslında. Lahey Adalet Divanı'nın sonucunu merakla beklemekteyim ben de. Ama sonuçta, kabul edilebilecek bir şey değil, bir yere bombalar atmak, kime geleceğini hesap etmeden atmak... Çeşitli bahaneler burada öne sürülebilir, yani işte 'teröristler hastaneye sığındılar' diyerek, hastaneyi bombalamak... Yani bunlar kabul edilebilecek şeyler değil."



Nejat Yavaşoğulları, bölgeyi karıştıran belli güçler bulunduğunu, bunları da herkesin bildiğini ifade ederek, "Türkiye’ye dost ve müttefik deyip arkadan başka planlar yapan, dünyanın huzurunu kaçıran ülkeler var." diye konuştu.