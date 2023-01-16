Burak Çevik’in yeni filmi Unutma Biçimleri 73. Berlin Film Festivali’nde

Tuzdan Kaide ve Aidiyet filmleriyle tanınan yönetmen Burak Çevik'in yeni filmi Unutma Biçimleri dünya prömiyerini bu yıl 16 - 26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 73. Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde gerçekleştirecek.



Daha önceki filmleriyle iki defa Berlinale'de yer almış olan Burak Çevik, üçüncü defa Caligari Ödülü için yarışarak önemli bir başarıya imza atacak.



Sinemada hikaye anlatım olanaklarını zorladığı cesur ve yenilikçi filmleriyle bilinen yönetmenin, 14 yıl önce ayrılan bir çifti konu edinen son filmi Unutma Biçimleri, yıllar sonra tekrar bir araya gelen çiftin, nasıl ayrıldıklarını bir türlü hatırlayamaması üzerinden tarihin nasıl katmanlaştığına ve tekrar tekrar yazılabildiğine dair bir deneyim sunuyor.



Yönetmen Burak Çevik’in, filmin başrolünde yer alan Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak ile birlikte metnini kaleme aldığı Unutma Biçimleri'nin Türkiye’de 2023 yılında özel bir etkinlik takvimiyle seyirciyle buluşması planlanıyor.