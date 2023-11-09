Büşra Pekin'li komedi filmi Başkan 5 Ocak'ta gösterimde

Büşra Pekin ve Necip Memili'nin başrolleri paylaştığı "Başkan" filmi, seyircinin komedi ihtiyacına cevap verme iddiasıyla vizyona giriyor.

Büşra Pekin'li komedi filmi Başkan 5 Ocak'ta gösterimde

Sezonun dikkat çeken yapımlarından olan "Başkan", dikkat çeken dev oyuncu kadrosu ile izleyicisinin uzun süredir beklediği, bol kahkaha atabilecekleri komedi ihtiyacına cevap verme iddiasını taşıyor. Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığını üstlendiği, Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği "Başkan" filmi, sıcak ve samimi hikayesi ile dikkat çekiyor.  

Necip Memili, Büşra Pekin, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Muttalip Müjdeci, Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan da kadrod yer alıyor. 

Büşra Pekin'li komedi filmi Başkan 5 Ocak'ta gösterimde - 1

Televizyon ve beyaz perdenin çok sevilen oyuncusu Büşra Pekin, filmde üç çocuklu bir anneyi canlandırıyor. Necip Memili’nin eşi Sakine ile beyazperdeye çıkacak olan Büşra Pekin, "İlk defa bir filmde çocuklarım var. Çok yetenekli üç çocukla bolca çekilen sahnelerimden büyük keyif aldım. Onların enerjisi bambaşka. Oynadığım Sakine karakteri, kocasına aşık, birbirinden akıllı üç çocuğu olan gerçek bir Anadolu kadını. Anneliğin tadını bol bol çıkardığım, çok keyif alarak yer aldığım bir iş oldu" dedi.

Büşra Pekin'li komedi filmi Başkan 5 Ocak'ta gösterimde - 2

"Başkan" filmi, 5 Ocak 2024’te vizyona girecek.

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