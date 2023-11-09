Büşra Pekin'li komedi filmi Başkan 5 Ocak'ta gösterimde

Televizyon ve beyaz perdenin çok sevilen oyuncusu Büşra Pekin, filmde üç çocuklu bir anneyi canlandırıyor. Necip Memili’nin eşi Sakine ile beyazperdeye çıkacak olan Büşra Pekin, "İlk defa bir filmde çocuklarım var. Çok yetenekli üç çocukla bolca çekilen sahnelerimden büyük keyif aldım. Onların enerjisi bambaşka. Oynadığım Sakine karakteri, kocasına aşık, birbirinden akıllı üç çocuğu olan gerçek bir Anadolu kadını. Anneliğin tadını bol bol çıkardığım, çok keyif alarak yer aldığım bir iş oldu" dedi.

"Başkan" filmi, 5 Ocak 2024’te vizyona girecek. "Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi Haberi Görüntüle