Can Yücel'in kızı Su Yücel'in solo sergisi ziyaretçilerini bekliyor

SU YÜCEL KİMDİR?



Hasan Ali Yücel’in torunu, şair ve çevirmen Can Yücel ve ressam Güler Yücel’in kızı olan Su Yücel, 1961 yılında Londra’ da doğdu… 1974 yılında Ortaokul sıralarında yaptığı ve “Tarlada Öğle Yemeği” adını verdiği resim, PTT tarafından düzenlenen Posta Pulu Desen Yarışmasında birincilik ödülünü aldı ve bir milyon adet basıldı.1979 yıllında girdiği Strasbourg Beaux-Arts akademisinde resim bölümünde öğrenime başladı. Camile Hirtz, Camile Claus ve Sarkis Zabunyan’dan dersler aldı.1984 yılında Strasbourg’da Gallery Mont Charge’da grup sergisinde yer aldı. Aynı yıl İstanbul’da Galata Sanat Galerisinde ilk kişisel sergisini açtı. 1986 yılında Ürdün’e davet edildi. Altı ay boyunca Ürdün gözlemlerini yansıttığı resimleri Amman’da Petra Bank Gallery’de sergiledi.1987 yılında Ümit Elçi’nin yönettiği “Bir Avuç Gökyüzü” ve 1988’de Süreyya Duru’nun yönettiği “Ada” filmlerinde sanat yönetmenliği yaptı. Kanada’da bulunduğu 1991 yılında Vancouver Fine Art Gallery’de kişisel sergisi ile biriktirdiklerini sergiledi. 1997’de Can Yücel, Reent Bölükbaşı ve Ali Peret ile “Şiir, Resim ve Jazz” buluşmasını gerçekleştirdi. 2000 yılında Genco Erkal’ın yönettiği “Can Oyunu” ile Sanat Kurumu tarafından “En İyi Sahne Tasarımı” ödülünü aldı.





Sanatçı bir çok sosyal projede yer aldı. 2002 yılında Barış İçin Kadın Girişimi (WINPEACE) cercevesinde İzmir-Karaburun ve Lesbos’lu kadınlarla ve KAMER Vakfı ile Güneydoğu’daki kadınlarla resim atolyeleri gerceklestirdi. Bu çalışmalardan ortaya çıkan eserler Lesbos, Karaburun, Atina, Rodos, Diyarbakır ve İstanbul’da sergilendi. Egeli ve Güneydoğulu kadınlar ile yurutttugu projelerin izleri 2004 yılında gerceklestirdigi “Tılsım” adlı sergide görünür oldu.





2006 yılında Antalya Barut Oteli lobisinde kalıcı olarak sergilenmek üzere “Akdeniz” serisini gerçekleştirdi. 2009 yılında Augsburg Devlet Opera ve Balesi’nde Alman yonetmen Karl Kneidl’ın sahneye koyduğu Fidelio operasında asistanlık yaptı. Ayni sene Viyana’da Daskunst im Augenblick’de kişisel sergisini açtı.



Sanatçı, son yıllarda Romanlar üzerine çalışmaktadır. 2010 yilindaTarlabaşı Toplum Merkezi ‘nin daveti uzerine Tarlabasi’li kadınlarla atolye çalışmaları gerceklestirdi ve bunlarin sonuclarini Tarlabaşı'nda sergiledi. 2010 yılında Istanbul ve İzmir’de kisisel sergiler açtı. Halen İz TV için Türkiye’nin değişik bölgelerini kapsayan sanat temalı bir dizi belgesel hazırlamaktadır aynı zamanda Habitat tv de belgesel filmleri devam etmektedir. 2013 yılında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi profesyonel başarıları ve ülkeye katkılarından olayı sanatçıyı Takdir Ödülü'ne layık görmüştür.Halen belgesel ve resim çalışmalarına devam etmektedir.