Cannes Film Festivali yetkilisi: Türk yapımlarına ilgi büyük

"TÜRK YAPIMLARININ KENDİNİ ORTAYA KOYMASI İÇİN İYİ BİR ZAMAN"



Türk dizi ve filmlerinin uluslararası potansiyeline ilişkin ise Zakharchenko, "Türk yapımlarının kendini ortaya koyması için iyi bir zaman. Cannes veya herhangi bir festival, Türk yapımlarının kendini göstermesi için uygun yerler. Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi var. Cannes özelinde konuşmuyorum, çünkü biz seçkilerimizi mümkün olduğunca kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Fakat uluslararası pazar açısından bakarsak Türk yapımlarının bu pazarda temsili önemli" değerlendirmesinde bulundu.



Zakharchenko, Türk dizi ve filmlerine ilişkin düşüncesini, "Bundan yaklaşık 10 yıl önce yeni Türk yönetmenlerinin başlattığı bir akım mevcuttu, fakat bu akım son yıllarda biraz etkisini yitirdi. Sanırım yeni kuşak sinemacıların yeni bir akım yaratmak için yapımlar ortaya koyması gerekiyor" şeklinde dile getirdi.



Bu yıl 5'inci kez düzenlenen TRT 12 Punto kapsamında etkinlikler 23 Temmuz'a kadar Feriye Sineması'nda devam edecek.

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