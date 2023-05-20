Cannes'da Nuri Bilge Ceylan rüzgarı: Dakikalarca ayakta alkışlandı

"KURU OTLAR ÜSTÜNE" FİLMİNİN KONUSU

"Kuru Otlar Üstüne", bu yıl 76’ncı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak.



Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.



Nuri Bilge Ceylan, 2014’te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve "Üç Maymun" filmleriyle ise Cannes Film Festivali’nden ödüllerle dönmüştü.