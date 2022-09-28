Cem Karaca'nın hayatı film oluyor

'Tamirci Çırağı'ndan 'Namus Belası'na 'Bu Son Olsun'dan 'Resimdeki Gözyaşları'na birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.



Sanatçının hayatını film yapmak isteyen yapımcılar Özgür Tali ve Aytaç Ağdağ, Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile sinema filmi için anlaştı.



27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu 'Barış Akarsu: Merhaba'nın senarist ve yönetmeni Mert Dikmen kaleme alacak.



Filmde Cem Karaca'ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz netlik kazanmadı.

