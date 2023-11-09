Cemal Reşit Rey’de Ata’ya Şükran Konseri düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşen konser Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına saygı duruşuyla başladı. Orkestra şefi ve besteci Orhan Öner Özcan’ın orkestrayı yönettiği konserde, Özcan’ın "Her 10 Kasım" Oratoryosu seslendirildi. Orkestra; soprano Burcu Ömür Özcan, mezzo soprano Elif Tuğba Tekışık, tenor Emre Akkuş ve bariton Burak Kul’a eşlik etti. Eserin koral bölümleri, koro şefi Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene, Rezonans ve İstanbul Choral Ensemble tarafından icra edildi.

O. Ö. Özcan’ın bestesi ‘Her 10 Kasım’, Murat Göksu'nun librettosuyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinin ve Türk ulusunun var oluş mücadelesinin anlatıldığı, duygusal ve derin bir eser olarak sahnelendi. ‘Ti’, ‘Yetmez mi’, ‘Ova (Vardar Ovası temasıyla)’, ‘Ben Bir Kadınım’, ‘Bilmek İstersen’, ‘Bilmek İsterdim’, ‘Biliyorsun ya’, ‘Yıldızın Adı’, ‘09.05/A’ ve ‘09.05/B’ ve ‘Varlığımız’ bölümlerinden oluşan eserin her bir bölümü Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mirasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

