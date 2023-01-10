Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Bakırköy Adalet Sarayı'nda kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk, başsavcı vekilleri, savcılar ve adliye personelinin katılımıyla Bakırköy Adalet Sarayı'nın atrium alanında tören düzenlendi.



Törende konuşan Başsavcı Gümüş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla kitap bağış kampanyasının yapıldığını belirterek, kampanyanın Türkiye'deki bütün başsavcılıklarda eş zamanlı olarak "Kitap iyileştirir" sloganıyla 10 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.



Kampanyanın, hükümlüler ile tutukluların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini dile getiren Gümüş, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kitaplar çok iyi bir dosttur, dert ortağıdır. İnsanın yüreğine su serper, gönlünü açar. Asıl tutsaklık kitapsız kalmaktır. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz kalmaktır. Bu kampanya ile bağış yapmakla onlara sadece bir kitap hediye etmiş olmayacağız. Özgürlüğünden mahrum, sevdiklerinden ayrı kalmış, kendisini yalnız hisseden tutuklu ve hükümlülere yeni bir dost kazandırmış olacağız. Güneş nasıl dünyayı aydınlatıyorsa bağışlayacağımız kitaplarla onların duvarlarla çevrili dünyasını aydınlatacağız" diye konuştu.



Başsavcı Gümüş, ceza infaz yasasının temel amacının, hükümlülerin tahliye olduklarında topluma daha uyumlu, hak, hukuk ve adalet kavramlarına saygılı bireyler olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda da cezaevinde kalanların kitapla buluşturulmuş olacağını kaydetti.



Gümüş, kampanyayla bağışlanan kitapların cezaevlerinde bulunan kişilerin gönüllerine uzanacağını ve hayal dünyalarını zenginleştireceğini dile getirdi.



Törende, atrium alanında kurulan kitap kumbarasına Başsavcı Hüseyin Gümüş ilk kitabı bağışlarken, diğer katılımcılar da kampanyaya destek verdi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca da kampanyaya 5 bin kitap bağışlandı.