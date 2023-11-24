Christopher Nolan'dan "James Bond" iddialarına son nokta

Uzun süredir 26. Bond filmini yöneteceği söylentileriyle gündemde olan ünlü yönetmen Christopher Nolan, iddialarla ilgili konuştu.

Christopher Nolan'dan "James Bond" iddialarına son nokta

"Yıldızlararası" (Interstellar), "Dunkirk", "Tenet", "Memento" (Akıl Defteri) ve "Kara Şövalye" (The Dark Knight) gibi gişe rekorları kıran filmleri yöneten Christopher Nolan, Hollywood'un en saygın isimleri arasında yer alıyor.

Son olarak "Oppenheimer" filmiyle adından söz ettiren Nolan'ın sıradaki filmini yöneteceği iddia edildi.

Christopher Nolan'dan "James Bond" iddialarına son nokta - 1

"DOĞRULUK PAYI YOK"

Associated Press'e göre; Christopher Nolan, 26. Bond filmini yöneteceği iddialarına açıklık getirdi.

Ünlü yönetmen, Bond filmini yönetme ihtimaliyle ilgili soruya; "Ne yazık ki hayır. Bu söylentilerin doğruluk payı yok" yanıtını verdi.

Christopher Nolan'dan "James Bond" iddialarına son nokta - 2

ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, daha önce 26. Bond filmini yönetmek için şartlarını açıklamıştı.

Yönetmenin koşulları arasında senaryo ve oyuncu seçimi de dahil olmak üzere tam kontrol de vardı.

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