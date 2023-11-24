Christopher Nolan'dan "James Bond" iddialarına son nokta

ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, daha önce 26. Bond filmini yönetmek için şartlarını açıklamıştı.



Yönetmenin koşulları arasında senaryo ve oyuncu seçimi de dahil olmak üzere tam kontrol de vardı.



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