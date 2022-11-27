Çığlık (Scream) 6'dan ilk fotoğraf yayınlandı

Wes Craven'in imzasını taşıyan unutulmaz korku serisi Çığlık'ın (Scream) beşinci filmi Ocak 2022'de vizyona girdi. Beğeni kazanan filmin ardından altıncı filmin 10 Mart 2023'te seyirciyle buluşacağı açıklandı. Hayranlarının heyecanlı bekleyişi sürerken Scream 6'dan ilk fotoğraf geldi.

Yayınlanan fotoğrafta Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown ve Mason Gooding'in yanı sıra yaklaşan altıncı filmle Scream çıkışını yapacak olan Dermot Mulroney yer alıyor. Fotoğrafın merkezinde, karakteri Scream 4'ten sağ çıkmasının ardından Kirby olarak geri dönecek olan Hayden Panettiere bulunuyor.