Çığlık (Scream) 6'dan ilk fotoğraf yayınlandı

Çığlık (Scream) serisinin Ocak 2022'de vizyona giren beşinci filminin ardından Scream 6'nın da geleceği açıklandı. Vizyon tarihi 10 Mart 2023 olarak belirtilen Scream 6'dan ilk fotoğraf paylaşıldı.

Çığlık (Scream) 6'dan ilk fotoğraf yayınlandı

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Wes Craven'in imzasını taşıyan unutulmaz korku serisi Çığlık'ın (Scream) beşinci filmi Ocak 2022'de vizyona girdi. Beğeni kazanan filmin ardından altıncı filmin 10 Mart 2023'te seyirciyle buluşacağı açıklandı. Hayranlarının heyecanlı bekleyişi sürerken Scream 6'dan ilk fotoğraf geldi. 

Yayınlanan fotoğrafta Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown ve Mason Gooding'in yanı sıra yaklaşan altıncı filmle Scream çıkışını yapacak olan Dermot Mulroney yer alıyor. Fotoğrafın merkezinde, karakteri Scream 4'ten sağ çıkmasının ardından Kirby olarak geri dönecek olan Hayden Panettiere bulunuyor.

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