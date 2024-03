Colin Farrell'dan The Penguin açıklaması: Çok şiddetli ve karanlık

Matt Reeves’in yönetmenliğini üstlendiği, The Batman evreninde geçecek The Penguin dizisi için geri sayım başladı. Dizide başrol oynayan Colin Farrell, MovieZine'e verdiği röportajda yapımla ilgili konuştu.



Dizinin inanılmaz derecede şiddet içerdiğini ifade eden Farrell, "Bir adamın her zaman hayalini kurduğu şeye, yani belli bir güce ya da sosyal statüye yükselişini anlatıyor" dedi.



"8 SAATLİK KAÇIK BİR DİZİ" Colin Farrell, "Filmin sonunda Carmine Falcone'un ölümü Gotham'da doldurulması gereken bir boşluk bırakıyor. Bu yüzden çeşitli insanlar bu gücü ele geçirmeye çalışıyor. Bu, Oswald'ın olağanüstü engelleri aşarak zirveye çıkma yolculuğu. Çok karanlık... 8 saatlik gerçekten kaçık bir dizi" ifadelerini kullandı.

Dizi esnasında Japonca, Almanca ve İspanyolca konuştuğu sahnelerin olduğunu ve bu sahneler için dersler aldığını söyleyen ünlü isim, "Laflarımı olduğu gibi okuyup o dilin, kültürün hakkını vermeden geçmek istemedim" dedi. Sonbahar aylarında izleyiciyle buluşacak The Penguin, Oswald Cobblepot namı diğer Penguin'in Gotham City'nin yeraltı suç dünyasındaki yükselişini konu ediyor. THE PENGUIN FRAGMANI