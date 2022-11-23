 Cristiano Ronaldo'nun balmumu Times meydanında | N-Life

Cristiano Ronaldo'nun balmumu Times meydanında

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası için Katar'da ancak özel bir etkinlikle New York'lulara seslendi. Sürpriz bir etkinlikle balmumu heykelinin açılışını yapan Ronaldo meşhur Times meydanının ekranlarında halka seslenen ilk sporcu oldu.

Cristiano Ronaldo'nun balmumu Times meydanında
Madame Tussauds USA Instagram

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Ekranlardan halka seslenen yıldız futbolcu geri sayımın sonunda, New York'lular süper yıldız futbolcunun balmumu heykeliyle karşılaştı.

Portekizli süper yıldız mesajının sonunda herkesçe bilinen kutlamasını da yaptı.

Ronaldo bu video mesajıyla, meşhur meydandan halka seslenen ilk sporcu oldu.

Cristiano Ronaldo'nun balmumu Times meydanında - 1

500 MİLYONA ULAŞTI

37 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada da bir rekor kırdı.

Ronaldo, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

Portekizli yıldıza en yakın takipçisi olan kişi ise kariyeri boyunca karşılaştırıldığı Lionel Messi. Arjantinli futbolcunun 376 milyon takipçisi bulunuyor.

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