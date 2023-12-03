CSO Ada Ankara 3 yılda 1 milyonu aşkın sanatsevere ev sahipliği yaptı

"CSO YENİ BİNASI, ANKARA'YA VE TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK BİR HEDİYE"

CSO Müdürü Sibel Ayhan Bayer, yeni binada yoğun bir dönem geçirdiklerini ve sanatseverlere çok sayıda konser dinlettiklerini ifade etti.



Bayer, "Geçen sene CSO Ada Ankara'da 117 konser verdik. Bu sene planlı 107 konserle sezona başladık. Şu anda bile 107 sayısının çok üzerinde rakamlar oluyor, aralara ek konserler alıyoruz, ek görevlendirmelerimiz oluyor. Hızlı geçen bir 3 yıl diyebilirim ama dolu dolu geçti. CSO, salonun en çok tadını çıkaran kurum diyebilirim. CSO Ada, Ankara'ya ve Türkiye'ye çok büyük bir hediye." dedi.



Salonun cazibesi olduğunu, konuk sanatçıların ve seyircilerin büyülendiğini dile getiren Bayer, "Sanatçılar girer girmez 'Nasıl bir salon' diyorlar. Çok alışılagelmiş bir yapısı yok. Sahne oldukça çukurda, 360 derece dönen bir seyirci görseli var. Hem çalan için farklı bir deneyim hem de seyirciler için aynı şekilde. Panoramik olarak görebiliyorlar bizi. Her açıdan izleyebiliyorlar, farklı kategorilerden bilet alıp, arkadan, yandan, yukardan izleyebiliyorlar" diye konuştu.



Bayer, salonun çok güzel akustiğe sahip olduğunu belirterek, orkestra haricindeki konserler için salondaki ses sistemine yönelik iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



CSO'nun 197 yıllık tarihi ile bütünleştiğine, uluslararası bir marka değeri olduğuna dikkati çeken Bayer, şunları kaydetti:



"Orkestramız ismi ile uluslararası mecralarda anılıyordu. Salonumuz da bizimle birlikte anılmaya başladı. Gelen şefler, solistler de buranın tanıtımını yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da salonumuzun, CSO Ada Ankara kompleksin tanıtımı için oldukça kapsamlı çalışmalar yaptılar. Bu salonda verdiğimiz konserlerimiz, uluslararası klasik müzik kanallarında yayınlandı. Konuk şef ve solistler salonu çok beğeniyorlar. Salonu çok beğenerek kendiliğinden bize başvuran sanatçılar oluyor. Klasik müzik camiası birbirini çok iyi takip eder. Bir yabancı solist geliyor, onu sosyal medyadan takip edenler 'Nereye gitmiş' diyerek salonu da görüyorlar. Salonumuz ve orkestramız hem beraber hem de ayrı bir şekilde anılır hale geldi."



"PRESTİJLİ BİR BİNA CSO ADA ANKARA"

Bayer, sezon boyunca farklı konser içeriklerine yer vermeye çalıştıklarını, 7'den 70'e dinleyici kitlesini hedef aldıklarını, farklı türlerde konserler verdiklerini ve eserlerin ilk seslendirilişini yaparak, yeni eserleri dinleyici ile buluşturduklarını anlattı.



CSO'nun diğer sanat kurumlarını destekleme görevi de olduğunu belirten Bayer, amatör ve profesyonel korolara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.



Bayer, şöyle devam etti:



"Amacımız, yaptığımız işi hem seyirciye ulaştırmak hem de kitleleri bir araya getirmek. Dinleyicilerimizi salonumuzda bir arada müzik yapabileceğimiz bir hale getirmek için çalışıyoruz ve bu çeşitliliği 2024'te de göreceksiniz. Bizim orkestramızın içerisinde olmasından bağımsız olarak, bir Ankaralı olarak şehrimizde böyle bir yerleşkenin olmasından çok memnunum. Yeşil alanları, fuaye alanı, konser aktivite alanları ile gerçekten Ankara'ya çok yakışır bir kompleks oldu. İş yaşamı dışında da insanları bir araya getirebilecek bir mekana kavuştu Ankara. Prestijli bir bina CSO Ada Ankara. CSO Ada Ankara'nın nice yıllarını kutlamayı diliyorum."