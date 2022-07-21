Dakota Johnson'ın başrolde olduğu, Marvel filmleri arasında yer alan "Madame Web"in vizyon tarihi ertelendi. Sony, Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson'ın başrolde olduğu Spider-Man spin-off filmi 'Madame Web'in vizyon tarihini erteledi.Stüdyo, 7 Temmuz 2023 olarak planlanan gösterim tarihinin 6 Ekim 2023'e kaydırıldığını duyurdu.Sony'nin başrolde bir kadın karakterinin ön plana çıktığı ilk modern çizgi roman uyarlaması olan yapım; Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Adam Scott'ın da yer aldığı oyuncu kadrosuyla, yaklaşmakta olan Spider-Man yan hikayelerinin en merak uyandıranı.Örümcek temalı süper kahramanların geleceğini tahmin etmede uzmanlaşmış bir durugörü mutantı olan çizgi roman karakterine dayanan projeyi S.J. Clarkson yönetiyor. Madame Web, genellikle Örümcek Adam çizgi romanlarında bir yan karakterdi.Çizgi romanlarda, bir örümcek ağına benzeyen bir yaşam destek sistemine bağlanmasını gerektiren kronik bir otoimmün bozukluğu olan kör, felçli yaşlı bir kadın olarak temsil ediliyordu.Karakter, 1980'de İnanılmaz Örümcek-Adam çizgi roman serisinin 210. sayısında tanıtıldı.