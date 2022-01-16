Dakota Johnson: Sette soyunmak büyük sorun

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Dakota Johnson son filminin çekimlerinde problem yaşadığını itiraf etti.

Haberler 16.01.2022 - 17:24

Dakota Johnson: Sette soyunmak büyük sorun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

32. yaşına özel 32 fotoğrafla Dakota Johnson

32. yaşına özel 32 fotoğrafla Dakota Johnson

Grinin Elli Tonu kitap serisinin film uyarlamasında Anastasia Steele karakterini canlandırarak çıkış yapan Dakota Johnson, Kayıp Kız filminin yıldız, çekimlerde kamera karşısında soyunma konusunda büyük zorluk yaşadığını itiraf etti.

"ÜSTÜMÜ ÇIKARMAK İSTEMİYORDUM"

32 yaşındaki ABD'li oyuncu "Çekimlerde kamera karşısında çıplak kalmak bana sıkıntı yaşattı. Bazı günler sette üstümü çıkarmak istemiyordum" dedi.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile aşk yaşayan oyuncu son olarak Malibu'da 14 milyon dolara satın aldığı yeni eviyle gündemdeydi. 

Annemizi Saklarken 7. yeni bölüm fragmanı

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...