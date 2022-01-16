Dakota Johnson: Sette soyunmak büyük sorun

Grinin Elli Tonu kitap serisinin film uyarlamasında Anastasia Steele karakterini canlandırarak çıkış yapan Dakota Johnson, Kayıp Kız filminin yıldız, çekimlerde kamera karşısında soyunma konusunda büyük zorluk yaşadığını itiraf etti.

"ÜSTÜMÜ ÇIKARMAK İSTEMİYORDUM"



32 yaşındaki ABD'li oyuncu "Çekimlerde kamera karşısında çıplak kalmak bana sıkıntı yaşattı. Bazı günler sette üstümü çıkarmak istemiyordum" dedi.



Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile aşk yaşayan oyuncu son olarak Malibu'da 14 milyon dolara satın aldığı yeni eviyle gündemdeydi.

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